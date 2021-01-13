اقتصاد وأسواق

السلع التموينية تطرح مناقصة توريد زيت خليط من شركات التكرير والتعبئة

500 جنيه قيمة كراسة الشروط والمواصفات
محمد مجدي 5:49 م, الأربعاء, 13 يناير 21 5:49 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة رقم (1) لسنة 2021 لتوريد زيت خليط (صويا-عباد) معبأ فى عبوات 1 لتر من شركات التكرير والتعبئة .

يأتي ذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل 500 جنيه للكراسة.

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وأوضحت التموين في بيان منذ قليل، أنه يتم تلقى العروض وفض المظاريف يوم الإثنين الموافق 18/1/2021 الساعة الواحدة ظهراً .

وأشارت التموين، إلي أنه يجب أن يحتوي المظروف الفني علي أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان ابتدائى بمبلغ 500 ألف جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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