السلع التموينية تطرح مناقصة توريد زيت خليط من شركات التكرير والتعبئة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة رقم (1) لسنة 2021 لتوريد زيت خليط (صويا-عباد) معبأ فى عبوات 1 لتر من شركات التكرير والتعبئة .

يأتي ذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل 500 جنيه للكراسة.

وأوضحت التموين في بيان منذ قليل، أنه يتم تلقى العروض وفض المظاريف يوم الإثنين الموافق 18/1/2021 الساعة الواحدة ظهراً .

وأشارت التموين، إلي أنه يجب أن يحتوي المظروف الفني علي أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان ابتدائى بمبلغ 500 ألف جنيه.