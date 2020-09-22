اقتصاد وأسواق

السلع التموينية تطرح مناقصة توريد أرز محلي

تحديد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم ٢٠٢٠/١٠/١١
محمد مجدي 4:57 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 4:57 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئة والذين التزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم “2006/2244” على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور إعتبارا من ٢٠٢١/١/١ .

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وأكدت السلع التموينية في بيان اليوم أنه قد تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ .

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان ٩٩ ش القصر العيني القاهرة مقابل 500 جنيه مصري .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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