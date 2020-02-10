السلع التموينية تطرح مناقصة استيراد أقماح

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين، وفق رويترز.

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 31 مارس، وفق رويترز

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وصربيا.

ويغلق باب تقديم العروض في الساعة 1200 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء الحادي عشر من فبراير.

وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 في اليوم نفسه.

ويجب أن تكون عروض القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.