«السلع التموينية» تطرح ممارسة محدودة لتوريد زيت صويا وعباد محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 12 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأوضحت الهيئة في بيان منذ قليل أن تلك الكمية بحد ادنى 3 الاف طن زيت صويا و 1000 طن زيت عباد ، بحيث يكون تسليم و توريد تلك الكميات خلال الفترة من 1 الي 30 يونيو القادم .

وأشارت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق 28 الجاري في تمام الساعه 12 ظهراً ، كما أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.