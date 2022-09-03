السلع التموينية تطرح ممارسة لتوريد زيت صويا وعباد خام محلي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم ، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لها طرحت ممارسة محدودة رقم 4 لسنة 2022/ 2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتبلغ الكميات المستهدف توريدها 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد، على أن تكون فترة التسليم خلال الفترة من 5 إلى 30 أكتوبر 2022، ومن 1 إلى 25 نوفمبر 2022.

على أن تكون جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الساعه 12 ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة للسلع التموينية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على 47 ألف طن زيت صويا خام صب محلي، على أن تكون فترات التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2022 ، أو 1 إلى 20 نوفمبر 2022.