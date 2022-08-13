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السلع التموينية تطرح ممارسة توريد 4 آلاف طن زيت خام صويا وعباد

3 آلاف طن صويا و ألف طن عباد

السلع التموينية تطرح ممارسة توريد 4 آلاف طن زيت خام صويا وعباد
محمد مجدي

محمد مجدي

4:21 م, السبت, 13 أغسطس 22

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 3 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد).

وأشارت الهيئة في بيان اليوم إلى أن التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2022 ، أو 1 إلى 20 نوفمبر 2022 .

وأوضحت الهيئة أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 الساعه 12 ظهرا.

ولفتت الهيئة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

محمد مجدي

محمد مجدي

4:21 م, السبت, 13 أغسطس 22