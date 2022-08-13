السلع التموينية تطرح ممارسة توريد 4 آلاف طن زيت خام صويا وعباد

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 3 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد).
وأشارت الهيئة في بيان اليوم إلى أن التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2022 ، أو 1 إلى 20 نوفمبر 2022 .
وأوضحت الهيئة أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 الساعه 12 ظهرا.
ولفتت الهيئة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.