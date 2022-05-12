«السلع التموينية» تطرح ممارسة استيراد 50 ألف طن سكر قصب خام

لحساب شركة السكر والصناعات التكاملية

«السلع التموينية» تطرح ممارسة استيراد 50 ألف طن سكر قصب خام
محمد مجدي

محمد مجدي

10:04 م, الخميس, 12 مايو 22

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس 12/5/2022 عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشا) Any Origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

و أوضحت الهيئة في بيان اليوم أن التوريد CIF خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2022 ، و/ أو من 16 أغسطس إلى 31 أغسطس 2022 .

و قالت الهيئة إنه يمكن التوريد من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2022 ، و/أو من 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022، حسب رغبة البائع.

و كافة الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية بالعنوان ( 12 ش جواد حسني – القاهرة ).

وسيكون تقديم العروض يوم السبت 21 مايو 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية ( 99شارع القصر العيني – القاهرة).

محمد مجدي

محمد مجدي

10:04 م, الخميس, 12 مايو 22