«السلع التموينية» تطرح ممارسة استيراد 50 ألف طن سكر قصب خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس 12/5/2022 عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشا) Any Origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

و أوضحت الهيئة في بيان اليوم أن التوريد CIF خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2022 ، و/ أو من 16 أغسطس إلى 31 أغسطس 2022 .

و قالت الهيئة إنه يمكن التوريد من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2022 ، و/أو من 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022، حسب رغبة البائع.

و كافة الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية بالعنوان ( 12 ش جواد حسني – القاهرة ).

وسيكون تقديم العروض يوم السبت 21 مايو 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية ( 99شارع القصر العيني – القاهرة).