«السلع التموينية» تطرح الممارسة رقم 6 لاستيراد زيوت صويا وعباد خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 للعام المالي الحالي، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).

وقالت الهيئة، في بيان، إن العروض تُقدَّم لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023، و/ أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.

وأوضحت الهيئة أن جلسة فض المظاريف والبتّ، يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة صباحًا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

كما أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.