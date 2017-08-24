السلع التموينية تشتري 35 ألف طن من زيت الصويا

خالد بدر الدينأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الخميس، أنها اشترت 35 ألف طن من زيت الصويا في مناقصة من تجار مصريين بالجنيه للتسليم في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر المقبل.قال محمد سويد، مستشار وزير التموين المصري، لوكالة رويترز، اليوم، إنه تم شراء زيت الصويا الخام المصنَّع

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الخميس، أنها اشترت 35 ألف طن من زيت الصويا في مناقصة من تجار مصريين بالجنيه للتسليم في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر المقبل.





قال محمد سويد، مستشار وزير التموين المصري، لوكالة رويترز، اليوم، إنه تم شراء زيت الصويا الخام المصنَّع محليًّا، مقابل أكثر من 500 مليون جنيه (28.28 مليون دولار).

وأشارت هيئة السلع التموينية إلى أن احتياطي زيت الصويا بعد المناقصة يكفي لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، كما طرحت الهيئة مناقصة لشراء زيت دوار الشمس، لكنها قالت إنها لم تشتر أي كمية، اليوم.