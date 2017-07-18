السلع التموينية تشتري 300 ألف طن من القمح

خالد بدر الدينأعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة، حيث اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و60 ألف طن من القمح الفرنسي، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل عن الشراء.ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة المصرية

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة، حيث اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و60 ألف طن من القمح الفرنسي، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل عن الشراء.





ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أكدت، فى بداية الأسبوع، أنها تسعى لشراء 30 ألف طن على الأقل من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس من خلال مناقصة.

وحدّدت هيئة السلع التموينية موعد وصول الشحنات في الفترة من الخامس إلى العشرين من سبتمبر المقبل، وآخِر موعد لتلقّي العروض 20 يوليو الحالي، وأنه يمكن تقديم عروض زيت الصويا بالجنيه المصري أيضًا.