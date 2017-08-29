السلع التموينية تشتري 295 ألف طن من القمح الروسى

خالد بدر الدين أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 295 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية بسعر 186.05 دولار للطن، على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) ليصل إجمالى ثمنها إلى حوالى 54.88 مليون دولار. ذكرت وكالة رويترز أن العروض الروسية الرخيصة سيطرت على المناقصة

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 295 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية بسعر 186.05 دولار للطن، على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) ليصل إجمالى ثمنها إلى حوالى 54.88 مليون دولار.





ذكرت وكالة رويترز أن العروض الروسية الرخيصة سيطرت على المناقصة بسبب وفرة المحصول في روسيا لدرجة أن الهيئة اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي، و60 ألف طن من القمح الأوكراني.

وقال تجار إن المناقصة تبرز أن المحصول الروسي الذي قد يسجل مستوى قياسيًّا هذا الموسم يدفع أسعار الصادرات للانخفاض، حيث إن 8 من بين أقل 9 عروض بعد حساب تكاليف الشحن تخص قمحًا روسي المنشأ.

وطلبت مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، شحن القمح في الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر، ومن المقرر إعلان نتائج المناقصة.

وتأتي مناقصة اليوم في وقت من المنتظر فيه أن يتخذ النائب العام المصري قرارًا بشأن رفض وإعادة تصدير شحنة من القمح الروماني اشترتها الهيئة بعد أن اكتشفت السلطات تلوثها ببذور الخشخاش.

وستكون تلك أول شحنة يتم رفضها منذ رفض شحنة من القمح الفرنسي في أواخر 2015 لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب، وهو ما أثار خلافات استمرت قرابة العام حول شروط الاستيراد.