السلع التموينية تشتري 180 ألف طن قمح روسي وروماني

خالد بدر الدين اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأربعاء 180 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة عالمية حيث تواصل الهيئة إصدار مناقصات شراء أثناء موسم الحصاد المحلي الذي من المنتظر أن ينتهي في يوليو وعلى عكس ما فعلته في معظم السنوات السابقة. وذكرت وكالة رويترز إن الهيئة العامة للسل

خالد بدر الدين

اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأربعاء 180 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة عالمية حيث تواصل الهيئة إصدار مناقصات شراء أثناء موسم الحصاد المحلي الذي من المنتظر أن ينتهي في يوليو وعلى عكس ما فعلته في معظم السنوات السابقة.

وذكرت وكالة رويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية – المشتري الرسمي للحبوب في مصر- اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي بسعر قدره 201.56 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن و60 ألف طن من القمح الروماني بسعر يبلع 203.14 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

كانت الهيئة تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في المناقصة للشحن في الفترة بين الأول والعاشر من يوليو القادم رغم أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم غير أنها تستهدف شراء 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن من القمح هذا الموسم من المزارعين المحليين.