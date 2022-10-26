السلع التموينية تشتري 14 ألف طن زيت صويا خام مستورد

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، تم التعاقد على كميات من زيت الصويا الخام، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضحت “التموين”، في بيان، منذ قليل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على كمية 14 ألف طن زيت صويا خام صب مستورد بالدولار.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت، بداية الأسبوع الحالي، عن ممارسة محدودة رقم 6 لسنة 2022/ 2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حيث أكدت “التموين” رغبتها في التعاقد على (3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 ديسمبر المقبل.

وكانت قد انتهت جلسة فض المظاريف، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.