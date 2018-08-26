السلع التموينية تشترى 40 ألف طن زيوت نباتية هذا الأسبوع

خالد بدر الدينأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، اليوم الأحد، أنها تسعى لشراء ما لا يقل عن 40 ألف طن زيوت نباتية عبارة عن زيت فول الصويا، وزيت عباد الشمس في مناقصة عالمية.وأكد أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الهيئة تسعى لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، اليوم الأحد، أنها تسعى لشراء ما لا يقل عن 40 ألف طن زيوت نباتية عبارة عن زيت فول الصويا، وزيت عباد الشمس في مناقصة عالمية.

وأكد أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الهيئة تسعى لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس، وأن آخر موعد لتلقي العروض هو بعد غد الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

وذكرت وكالة رويترز أن وصول شحنات الزيت في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أكتوبر القادم، وإنه يمكنها قبول عروض لما لا يقل عن 10 آلاف طن من زيت فول الصويا و5 آلاف طن من زيت عباد الشمس بالجنيه المصري.