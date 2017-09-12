السلع التموينية تشترى 16.5 ألف طن زيت

خالد بدر الدينأعلن تجار حبوب وزيوت، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 16 ألفًا و500 طن من زيت دوار الشمس في مناقصة جرت اليوم، والعرض الفائز قدمته شركة أستون لتوريد هذه الكمية بسعر 799.95 دولار للطن، لكن الهيئة لم تشتر أي كميات من زيت الصويا الذي طرح أيضًا في المناقصة.

خالد بدر الدين

أعلن تجار حبوب وزيوت، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 16 ألفًا و500 طن من زيت دوار الشمس في مناقصة جرت اليوم، والعرض الفائز قدمته شركة أستون لتوريد هذه الكمية بسعر 799.95 دولار للطن، لكن الهيئة لم تشتر أي كميات من زيت الصويا الذي طرح أيضًا في المناقصة.





وبلغ الثمن الذى اشترت به الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 16.5 ألف طن من زيت دوار الشمس، أكثر من 13 مليونًا و199 ألف دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن الهيئة تحاول شراء عشرة آلاف طن على الأقل من زيت دوار الشمس، بحيث تصل الشحنة في الفترة من 25 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر، إضافة إلى 30 ألف طن من زيت الصويا، للوصول في الفترة من الخامس إلى العشرين من نوفمبر المقبل.