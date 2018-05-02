السلع التموينية تستهدف شراء 20 ألف طن أرز محلي من الموردين

محمد مجديعلمت "المال" من مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين أن كميات الارز التي ستتعاقد عليها الوزارة مع الموردين لن تقل عن 20 ألف طن، بنسبة كسر تتراوح من 10 إلي 12%.يشار إلى أن وزارة التموين قامت بشراء ما يقرب من 15 ألف طن من الأرز المحلي من الموردين في نفس

محمد مجدي

علمت “المال” من مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين أن كميات الارز التي ستتعاقد عليها الوزارة مع الموردين لن تقل عن 20 ألف طن، بنسبة كسر تتراوح من 10 إلي 12%.

يشار إلى أن وزارة التموين قامت بشراء ما يقرب من 15 ألف طن من الأرز المحلي من الموردين في نفس الفترة خلال العام الماضي.

ونفى المصدر وجود أي ارتفاعات حالية في السعر للمستفيدين من الدعم الحكومي.

وأكد أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز يكفي حتي نهاية شهر أغسطس المقبل، وباقي رصيد السلع الإستراتيجية في مستويات آمنة.

وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر توريد الأرز من القطاع الخاص الى 6300 جنيهًا للطن الواحد، بدلًا من 6100 جنيهاً،بحسب تأكيد ممدوح رمضان المتحدث الرسمي للوزارة.

وأرجع رمضان فى تصريحات لـ”المال” سبب زيادة سعر توريد الأرز الى طلبات الموردين ،لاسيما مع إرتفاع حجم الكميات المتراكمة لديهم.

ونفي وجود أسعار أخري لإستلام الارز،قائلا: التوريد بالسعر المعلن 6300، مؤكدا أن سعر كيلو الأرز على البطاقات التموينية ثابت على 6.5 جنيهًا للكيلو الواحد.

يشار إلي أن وزارة التموين تقوم بطرح ما يقرب من 30 ألف طن أرز شهريًا على البطاقات التموينية بسعر 6.5 جنيهًا، بينما كان سعره في نفس الفترة من العام الماضي بـ7.5 جنيهًا.

