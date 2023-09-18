«السلع التموينية» تستقبل 178 ألف طن قمح وسكر عبر ميناءي دمياط والإسكندرية

تستقبل هيئة السلع التموينية خلال اليومين المقبلين 178 ألف طن من الصب الجاف النظيف، خاصة القمح والسكر وذلك عبر ميناءي الإسكندرية ودمياط.

وحسب بيانات الموانئ الموانئ المصرية، فمن المقرر أن تستقبل ميناء دمياط غدا ” الثلاثاء ” شحنة من السكر بواقع 52.5 ألف طن، والواردة لصالح هيئة السلع التموينية، وتم استيرادها من البرازيل، وذلك عبر السفينة مانا.

كما تستقبل ميناء دمياط يوم 20 سبتمبر الجاري، شحنة من القمح الوارد لصالح الهيئة من روسيا، وذلك بواقع 63 ألف طن، عبر السفينة وادي العرب.

بينما تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 20 سبتمبر أيضا شحنة مماثلة من روسيا بواقع 63 ألف طن، عبر السفينة وادي الكرنك والمملوكة لشركة الملاحة الوطنية.

وتستقبل ميناء الدخيلة يوم 20 سبتمبر الجاري أيضا شحنة من القمح الروسي بواقع 33 ألف طن وذلك لصالح شركة فينوس انترناشيونال للاستيراد والتصدير.

واستقبلت ميناء الإسكندرية اليوم ” الثلاثاء ” شحنتين من القمح لصالح شركة استرا ليمتد بواقع 30.6 ألف طن من روسيا، وأخر بواقع 5 ألآف طن لصالح شركة كواليتي جرين من أوكرانيا.

صرحت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية الأحد الماضي، بأن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا، السبت الماضي، لتصبحا أول سفينتين تستخدمان ممر الحبوب المؤقت للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الإفريقية والآسيوية.

وقالت هيئة الموانئ البحرية في منشور لها، إن ناقلتي البضائع السائبة “ريزيليانت أفريكا” ​​”وأرويات” وصلتا إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني ـ

وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، في وقت سابق، إن من المقرر تحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح بالسفينتين لإفريقيا وآسيا.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إنه سيتم شحن القمح إلى مصر وإسرائيل، معلنة الشهر الماضي عن “ممر إنساني” في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانيها منذ بدء الحرب في فبراير 2022 وتفادي الحصار الفعلي المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكييف تصدير الحبوب.