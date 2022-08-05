«السلع التموينية» تستقبل 126 ألف طن قمح روسي الأسبوع المقبل

تستقبل ميناء الإسكندرية وميناء دمياط أول شحنتين من القمح تابعتين لهيئة السلع التموينية، تم استيرادها بعد الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، ليتم استئناف استيراد القمح من دول البحر الأسود للقطاع الحكومي.

ووفقا لبيانات هيئات الموانئ، فمن المقرر أن تصل السفينة DIAS والتي ترفع العلم اليوناني، والتي من المقرر أن تصل يوم 7 أغسطس الجاري لميناء دمياط بحمولة تصل إلى قرابة 63 ألف طن قمح.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية السفينة EMMAKRIS I ، والتي ترفع علم بنما وذلك بحمولة تصل إلى 63 ألف طن من القمح أيضا.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت أن 3 سفن محملة بالذرة غادرت موانئ أوكرانيا صباح الجمعة، ضمن اتفاق تصدير الحبوب الذي جرى بين كييف وموسكو برعاية أممية ووساطة تركية، لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وكانت الأمم المتحدة قالت، الخميس، إن مكتب التنسيق المشترك المشكل بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أعطى الإذن للسفن بالمغادرة.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن السفن المذكورة محملة بأكثر من 58 ألف طن من الذرة، مشيرة إلى أن وجهاتها هي: تركيا وأيرلندا وبريطانيا.

وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في 22 يوليو.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقين منفصلين، كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقاً يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، الذي أوقفته الحرب منذ 24 فبراير.

وغادرت السفينة “نافستار”، التي ترفع علم بنما، ميناء أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من الذرة. أما السفينة “روجين” التي ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ13 ألف طن.

وحدد مركز التنسيق ليلا وجهتي السفينتين، وهما ريجاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في إنجلترا.

أما سفينة الشحن التركية “بولارنت” التي كانت تنتظر على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال، الخميس، إن “من المقرر إبحار 3 سفن من الموانئ الأوكرانية (الجمعة) في إطار اتفاقية الحبوب”، بحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

والاثنين الماضي، أبحرت من ميناء أوديسا الأوكراني، سفينة “رازوني” محمّلة بالحبوب، وهي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.