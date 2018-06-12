السلع التموينية: تخفض غربلة القمح من إلى دولارين للطن

خالد بدر الدين:خفضت الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مستورد للقمح في العالم تكلفة الغربلة إلى دولارين للطن من ثلاثة دولارات وسيتعين على الموردين دفع عشرة آلاف دولار يوميا لفترة تصل إلى عشرة أيام كغرامات تأخير في الموانئ المصرية من 12 ألف دولار يوميا لما يصل إلى 12 يوما.أظهرت وثيقة مناقصة اطلعت

خالد بدر الدين:



خفضت الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مستورد للقمح في العالم تكلفة الغربلة إلى دولارين للطن من ثلاثة دولارات وسيتعين على الموردين دفع عشرة آلاف دولار يوميا لفترة تصل إلى عشرة أيام كغرامات تأخير في الموانئ المصرية من 12 ألف دولار يوميا لما يصل إلى 12 يوما.

أظهرت وثيقة مناقصة اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد عدلت بعضا من شروطه في مناقصات شراء القمح للحد من التكاليف على الموردين قبيل مناقصة عالمية اليوم الثلاثاء.



كان الموردون شكوا في الأشهر الأخيرة من طفرة في غرامات التأخير الناتجة عن إبقاء سفنهم في الميناء لفترة أطول من المتعاقد عليها ويقولون إن عمليات الفحص المصرية الطويلة تزيد التكاليف.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت أمس الاثنين عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.



وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تطلب شراء شحنات من القمح اللين و قمح الطحين أو أحدهما من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.



ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر اليوم الثلاثاء (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش) على أن تعلن النتائج بعد الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي من اليوم ذاته كما يجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل للشحن.