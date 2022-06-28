«السلع التموينية» تحدد مواعيد شحن ممارسة القمح المستورد

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية ، إيضاحا اليوم الثلاثاء عن فترة الشحن في دعوة لتقديم عروض توريد كمية غير محددة من القمح المستورد يوم 29 يونيو.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إن كل شهر مقسم إلى فترتي شحن من الأول إلى الخامس عشر من الشهر ومن اليوم السادس عشر وحتى نهاية الشهر.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن مصر تخطط لخفض واردات القمح بمقدار 500 ألف طن سنوياً، أو نحو 10%، من خلال توفير المزيد من الخبز المدعوم من حبوبها و من بينها البطاطا البيضاء .

وقال المصيلحي إنه جارٍ دراسة تكنولوجيا طحن البطاطا وخلطها مع الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تكون النسبة مابين 10 إلى 20%.

ولفت المصيلحي إلى أن مصر لديها مخزون ضخم من إنتاج البطاطا، موضحا أن الإشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها للاستخدام في إنتاج رغيف العيش المدعم.