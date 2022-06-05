«السلع التموينية» تتلقى 16 عرضاً لتوريد 950 ألف طن قمح خلال شهرين

قدمت 15 شركة 16 عرضاً مالياً وفنياً لهيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوريد 950 ألف طن قمح خلال شهرى يوليو وأغسطس 2022، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن هيئة السلع التموينية اشترطت توريد 295 ألف طن قمح خلال شهر يوليو المقبل والباقى فى الشهر التالى، وتقدمت 4 شركات بخمسة عروض للمنافسة على توريد تلك الكمية، وتراوح سعر الطن الواحد من 447.8 إلى 457.92 دولار بنظام التسليم على ظهر المركب.

وضمت قائمة الشركات آدم لتوريد الأقماح بسعر 447.80 دولار للطن، و«أستون» مقابل 455 دولارًا للطن، وعرضان من شركة فيترا لتوريد 60 ألف طن بنحو 447.86 دولار للطن، و438.86 دولار للطن لتوريد 55 ألف طن قمح، والعرض الأخير من شركة سوفليت لتوريد 60 ألف طن مقابل بسعر 457.9 دولار.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وبلغ حجم ما تم شراؤه من الخارج خلال عام 2020 نحو 12.9 مليون طن للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفترة الماضية، أنه تمت زراعة 3.62 مليون فدان قمحاً للموسم الحالى 2022.

وفى نفس الوقت، تقدمت 11 شركة، للمنافسة على توريد باقى الكمية المطلوبة والبالغة 655 ألف طن شريطة التسليم على ظهر المركب، وتراوحت أسعار الطن الواحد من 464.77 إلى 455.97 دولار.

وارتفعت أسعار القمح بنحو %60 فى الأسواق العالمية، بعد عملية الغزو الروسى لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز، وتلاه ذلك ارتفاع بنسبة %5.9 فى منتصف مايو الماضي، بعد أن حظرت الهند تصدير القمح، رغم أنها لم تكن من قبل مصدرا رئيسيا لأن معظم محصولها يباع فى الأسواق المحلية.