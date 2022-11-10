السلع التموينية تتعاقد على 6 آلاف طن زيت عباد خام مستورد

تعاقدت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 6 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الوصول من 20 ديسمير 2022 إلى 5 يناير 2023.

كانت قد اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية الثلاثاء ، عن ممارسة للزيت الخام المستورد لعام 2023/2022 بكمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة، أن فترة الوصول من 20 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023، موضحة أن جلسة فض المظاريف والبت في نفس الوقت وهو اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن السداد سيتم بتسهيلات موردين 180 يوما من تاربخ بوليصة الشحن.