السلع التموينية تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت عباد خام مستورد.. وتلغي الممارسة المحلية

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 27 ألف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم إن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز ارصدتها من السلع الأساسية موضحة أن فترة الوصول من 20 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل و/ أو 11 إلى 30 نوفمبر المقبل.

من جانب آخر ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة الزيت المحلي نظرا لارتفاع الأسعار عن الأسعار التقديرية.

كانت الهيئة أعلنت يوم 3 سبتمبر الجاري عن ممارسة محدودة رقم 4 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتبلغ الكميات 3 آلاف طن زيت صويا، و الف طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 5 الي 30 أكتوبر ، أو 1 الي 25 نوفمبر 2022 .