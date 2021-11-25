السلع التموينية تتعاقد على زيت خام محلي ومستورد

بالتعاقد على 69 ألف طن زيت خام

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا منذ قليل بشأن نتيجة مناقصة أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية للتعاقد على زيت خام ومحلي وذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.

وقالت الوزارة إنه فى ظل تقلبات وارتفاعات الأسعار العالمية للزيوت، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على 69 ألف طن زيت خام .

واوضحت التموين أن تلك الكمية منقسمة كالتالي 39 ألف طن زيت صويا خام محلي ، و30 الف طن زيت صويا خام مستورد.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال في تصريحات سابقة إنه تم رفع سعر لتر الزيت على بطاقة التموين إلى 25 جنيها بدلا من 21، وزجاجة الزيت زنة 800 مللي بسعر 20 جنيها بدلا من 17.

وأشار المصيلحى إلي أن رفع سعر الزيوت في البطاقات التموينية نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج عالمياً .