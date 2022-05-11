السلطة الفلسطينية تنفي طلب إسرائيل إجراء تحقيق مشترك في مقتل شيرين أبو عاقلة

نفى وزير فلسطيني اليوم الأربعاء طلب إسرائيل من السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك في مقتل مراسلة قناة (الجزيرة) القطرية الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ، في بيان مقتضب “ننفي ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن توجههم للسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق في اغتيال أبو عاقلة”.

تحقيق مشترك في مقتل شيرين أبو عاقلة

ورجح بينيت في وقت سابق اليوم أن مسلحين فلسطينيين هم من تسببوا في مقتل أبو عاقلة، خلال تغطيتها للأحداث في مدينة جنين بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت عرضا بفتح تحقيق مشترك في الحادثة.

وقال بينيت في بيان إن إسرائيل دعت الفلسطينيين إلى القيام بعملية تشريح مشتركة وبتحقيق مشترك بناء على التوثيقات والمعلومات القائمة من أجل التوصل إلى الحقيقة، إلا أن الفلسطينيين يرفضون ذلك حتى اللحظة.

وحمل الشيخ، وهو وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اغتيال أبو عاقلة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ستحول ملف مقتل الصحفية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقتلت صباح اليوم مراسلة قناة (الجزيرة) القطرية الصحفية شيرين أبو عاقلة، بعد تعرضها لإصابة في رأسها أثناء تغطيتها للأحداث في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وتحدثت قناة ((الجزيرة)) الإخبارية القطرية في وقت سابق اليوم عن مقتل أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية.

كما اتهمت روايات وتقارير فلسطينية الجيش الإسرائيلي بقتل أبو عاقلة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.