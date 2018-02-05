السلطان قابوس يقيم حفل عشاء تكريمًا للسيسي والوفد المرافق

وكالات:أقام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ببيت البركة مساء الاثنين، حفل عشاء خاصا تكريمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان، حضره عدد من كبار المسؤولين العمانيين.وبعد ذلك، ودّع السلطان قابوس الرئيس السيسي، الذي سيختتم زيارته للسلطنة يوم غدٍ الثلاثاء، متمنيً

وكالات:





أقام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ببيت البركة مساء الاثنين، حفل عشاء خاصا تكريمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان، حضره عدد من كبار المسؤولين العمانيين.

وبعد ذلك، ودّع السلطان قابوس الرئيس السيسي، الذي سيختتم زيارته للسلطنة يوم غدٍ الثلاثاء، متمنيًا له طيب الإقامة فيما تبقى من زيارته وعوداً حميداً إلى الوطن، معربا عن خالص تمنياته يالتقدم والرخاء والإزدهار لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها والوفد المرافق خلال فترة زيارته إلى سلطنة عمان الشقيقة، متمنياً للسلطان قابوس دوام الصحة والسعادة، وللشعب العماني التقدم والرقي في ظل القيادة الحكيمة له.