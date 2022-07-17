السلطات اليونانية في حالة تأهب بسبب الدخان السام بعد تحطم طائرة شحن شمالي البلاد

أصبحت السلطات اليونانية في حالة تأهب بسبب انبعاث الدخان السام بعد تحطم طائرة شحن أوكرانية بالقرب من مدينة كافالا شمالي اليونان مساء السبت، وفقًا لتقرير لهيئة الإذاعة الوطنية اليونانية.

نصحت السلطات اليوم (الأحد)، السكان في المجتمعات المجاورة بإغلاق النوافذ والأبواب بسبب وجود دخان سام بعد تحطم الطائرة واندلاع حريق.

انبعاث الدخان السام

ولا يوجد حتى الآن أي معلومات رسمية عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وتفاصيل حمولة الطائرة.

كانت الطائرة ((أنتونوف أن-12)) في طريقها من صربيا إلى الأردن، حيث طلب الطيار الإذن بهبوط اضطراري وأبلغ السلطات اليونانية بوجود عطل في أحد المحركات، وفقا للإذاعة.

وذكرت الإذاعة نقلا عن السلطات المحلية أن 8 أو 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة.

ولا تزال عملية الإنقاذ مستمرة، حيث تتجه وحدات خاصة من أفراد إدارة الكوارث نحو موقع الحادث بحذر نظرا لوجود معلومات غير مؤكدة بأن الطائرة كانت تحمل 12 طنا من البضائع الخطيرة، من بينها ذخائر، وفقا للإذاعة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.