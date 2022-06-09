السلطات العراقية تكشف عن عمليات اختلاس مال عام بقيمة تريليون دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس 9 يونيو عن اختلاس قرابة تريليون دينارٍ عراقي من المال العام، عبر عمليات تزوير وتلاعب وغسيل أموال بعدد من فروع مصرفي “الزراعي والرشيد”.

وذكر بيان للهيئة أن “الفريق التدقيقي، الذي شكلته الدائرة، كشف اختلاسا كبيرا للمال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسيل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن”.

وأشار إلى وجود عملية تخريبٍ منظمة للاقتصاد الوطني من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار.

وشدد “على ضرورة مُعالجة الموضوع من أعلى المُستويات بصورة سريعة”.

وأضاف، أن “نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان و(4) من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد بلغت (926,043,773,700) دينار” (نحو 634 ألف دولار)، لافتاً إلى أنَّ “الفريق قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة،

وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم (41) من موظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد.