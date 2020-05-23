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السلطات الصحية في قطاع غزة تسجل أول وفاة لمصابة بكورونا

السيدة التي توفيت تبلغ من العمر 77 عاما، في مستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا
المال - خاص 11:28 م, السبت, 23 مايو 20 11:28 م, السبت, 23 مايو 20

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أكدت سلطات الصحة في قطاع غزة تسجيل أول وفاة لمصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن السيدة التي توفيت تبلغ من العمر 77 عاما، في مستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن غزة سجلت 20 إصابة خلال أشهر، في ظلّ إقفال المعابر مع مصر وإسرائيل لتجنب انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتغير الوضع بعد فتح السلطات المصرية معبر رفح لعودة نحو 1500 من الفلسطينيين إلى القطاع، كما عاد عشرات آخرون من الأردن عبر معبر بيت حانون، ونقلوا جميعا إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.

كما سُجلت 35 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ بين العائدين، رصدت 25 منها الخميس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 55 إصابة.

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بقلم المال - خاص

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