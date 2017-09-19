سيـــاســة

السلطات السعودية تمدد العمل بحملة وطن بلا مخالف

المال - خاص أكد السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن السلطات السعودية قررت تمديد العمل بحملة "وطن بلا مخالف" لمدة شهر اعتبارا من 16 سبتمبر الجارى ، وفقًا للإجراءات المعمول بها في إطار الحملة.…

19 سبتمبر، 2017 19 سبتمبر، 2017

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المال – خاص

أكد السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن السلطات السعودية قررت تمديد العمل بحملة “وطن بلا مخالف” لمدة شهر اعتبارا من 16 سبتمبر الجارى ، وفقًا للإجراءات المعمول بها في إطار الحملة.

وأهاب مساعد وزير الخارجية، بالمواطنين المصريين المخالفين لنظام الإقامة في المملكة بضرورة تسوية أوضاعهم قبل انتهاء موعد الحملة المشار إليها، لتجنب فرض عقوبات صارمة عليهم، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطن المخالف لنظام الإقامة ممن له حقوق أو ممتلكات داخل المملكة مغادرتها وعمل توكيل لشخص آخر لإنهاء إجراءاته في هذا الشأن. 

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