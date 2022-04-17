نجحت خفر السواحل الأمريكية في تفريغ 500 حاوية من السفينة «إيفر فورورد» التابعة للخط الملاحي «إيفرجرين» بما أدى إلى إعادة تعويم السفينة.

و جنحت السفينة «إيفر فورورد» منذ أكثر من شهر في خليج تشيزابيك باي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وعلقت سفينة «إيفر فورورد» المملوكة لشركة «إيفرجرين» ومقرها تايوان على بعد مئات الأمتار من الشاطئ ليلة 13 مارس بعدما تخطت منعطفاً إلى مياه عميقة، واستقرت في قعر طيني بعمق نحو 10 أقدام.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سفينة الشحن أبحرت بعد إعادة تعويمها، عقب إزالة 500 حاوية من الحاويات الخمسة آلاف على متنها لجعلها أخف وزناً، والاستفادة من المد العالي خلال هذا الشهر.

وكان خفر السواحل الأمريكي يحاول تعويم السفينة «ايفر فورورد» منذ أسابيع بمساعدة القاطرات وزوارق التجريف، حتى أصبحت السفينة المنكوبة جاذبة للمتفرجين على الشاطئ.

والسفينة التي يبلغ طولها 1,100 قدم، وقادرة على حمل نحو 12 ألف حاوية، هي واحدة من عشرات السفن التي تعبر خليج تشيزابيك الذي يشهد حركة مرور كثيفة للسفن. والخليج هو عبارة عن مصب ضخم يعد الأكبر في الولايات المتحدة، وعلى ضفافه توجد مدينة بالتيمور وميناء فيرجينيا، أحد أهم الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وسبق أن جنحت سفينة «ايفر غيفن» التابعة لنفس الشركة في قناة السويس في العام 2021 وعرقلت الملاحة في القناة لأسبوع قبل تحريرها.