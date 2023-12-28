السلطات الأمريكية تقبض على عشرات عقب احتجاجات تدعم فلسطين في مطارين

ألقت السلطات الأمريكية القبض على عشرات المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين، حيث انتهت احتجاجات نظمها متظاهرون ووعطلت حركة المرور حول مطاري لوس انجليس الدولي ومطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك باعتقال العشرات، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وهذان المطاران من أكثر المطارات ازدحاما في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة لوس انجليس إنه تم احتجاز 36 شخصا بعد خروج المظاهرة عن السيطرة.

وأوضحت الشرطة في بيان أن “المتظاهرين طرحوا مسؤولا أمنيا أرضا، واستخدموا مخلفات بناء وإشارات طرق وأغصان أشجار وكتل خرسانية لقطع طريق” يؤدي إلى المطار “فيما هاجموا مارة لا علاقة لهم بالأمر وهم في سياراتهم”.

وجاء في البيان أن معظم المعتقلين تم احتجازهم بتهم المشاركة في الشغب فيما تم القبض على واحد على الأقل بتهمة ضرب مسؤول أمني.

وقالت شرطة المطار إن مدخل المجمع أعيد فتحه في غضون 45 دقيقة تقريبا دون “أي تأثير على الرحلات”، حسبما ذكرت خدمة أخبار مدينة لوس انجليس.