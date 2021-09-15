السلطات الأمريكية تقاضي شركة مشروبات تستهدف النساء فقط

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية على شركة “شي بافريج” التي تنتج مشروبات روحية ومياه وتستهدف بيعها للنساء فقط.

وحسب الهيئة، فإن القائمين على الشركة يديرون عملية احتيال على المستثمرين بملايين الدولارات.

ووفق ما نقلته رويترز، فإن شركة SHE Beverage التي تتخذ من جنوب كاليفورنيا مقرا لها، تبيع البيرة والنبيذ والمياه المعبأة في زجاجات وتقول إنها تستهدف زبائن من النساء.

وفي دعواها، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن SHE Beverage جمعت قرابة 15 مليون دولار من نحو 2000 مستثمر خلال الفترة من 2017 إلى 2019 من خلال الترويج لخطط أعمالها ونجاحاتها المزيفة.

وقالت الهيئة إن الشركة التي تبالغ في حجم إيراداتها، أنفقت 2٪ فقط من أموال المستثمرين على مخزون المشروبات بدلاً من 30٪ كما وعدت، وقدمت مزاعم وهمية بأنها تلقت عروض استحواذ تصل إلى 500 مليون دولار.

وأوضحت الهيئة أيضًا إن الرئيسة التنفيذية لوبي روز ، والمديرة المالية سونيا شيلبي ، وكبيرة مسؤولي العمليات كاثرين ديردن، اختلسن 7.5 مليون دولار على الأقل من المستثمرين، بما في ذلك 1.2 مليون دولار تم إنفاقها في الكازينوهات ومبالغ أخرى لشراء السيارات والشاحنات والسلع الفاخرة وتسديد إيجارات.

وقال جوناثان بليتزكر، محامي الشركة والمديرين التنفيذيين، في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم: “لقد راجعنا الشكوى ونتطلع إلى تصحيح السجل وإثبات أن المزاعم غير دقيقة في جلسة علنية”.

وتأسست شركة SHE عام 2015 بعد 6 سنوات من بدء المؤسسين المشاركين روز (52 عامًا) وشيلبي (58 عامًا) من الترويج لها.