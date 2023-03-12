السلطات الأمريكية تعقد مزاد لبيع مصرف سيليكون فالي

يجري المنظمون الفدراليون في الولايات المتحدة مزاداً لبيع بنك سيليكون فالي مع تقديم العطاءات النهائية اليوم الأحد، بحسب وكالة سي إن بي سي الإخبارية.
وتم إغلاق البنك من قبل المنظمين يوم الجمعة بعد عمليات سحب ضخمة في اليوم السابق، كما هيمنت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع على البنك يوم الجمعة، وبدأت عملية المزاد ليلة السبت.
يعد انهيار مصرف سيليكون فالي الذي كان لاعباً رئيسياً في عالم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، أكبر فشل لبنك أميركي منذ بنك واشنطن ميتشوال في عام 2008 الذي اشتراه بنك جي بي مورجان تشيس في صفقة أعادت الودائع غير المؤمن عليها.