السلطات الأمريكية تعقد مزاد لبيع مصرف سيليكون فالي

يجري المنظمون الفدراليون في الولايات المتحدة مزاداً لبيع بنك سيليكون فالي مع ‏تقديم العطاءات النهائية اليوم الأحد، بحسب وكالة سي إن بي سي الإخبارية.



وتم إغلاق البنك من قبل المنظمين يوم الجمعة بعد عمليات سحب ضخمة في اليوم ‏السابق، كما هيمنت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع على البنك يوم الجمعة، ‏وبدأت عملية المزاد ليلة السبت.‏



يعد انهيار مصرف سيليكون فالي الذي كان لاعباً رئيسياً في عالم الشركات الناشئة في مجال ‏التكنولوجيا، أكبر فشل لبنك أميركي منذ بنك واشنطن ميتشوال ‏ في عام ‏‏2008 الذي اشتراه بنك جي بي مورجان تشيس ‏ في صفقة أعادت الودائع غير المؤمن ‏عليها.‏