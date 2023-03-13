أكدت السلطات الأمريكية ضمانها كامل أموال المودعين في بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنتشر” اللذان جرى إغلاقهما يومي الجمعة والأحد، وسط اضطرابات مصرفية.

واتفقت وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، على خطة تمنح المودعين في البنكين حق الوصول الكامل إلى ودائعهم اعتبارًا من يوم الإثنين.

ومن شأن الخطة أن تلعب دورا حاسما في وقف الذعر المتنامي في القطاع المصرفي.

وصنفت وزارة الخزانة كلا البنكين على أنها يمثلان “مخاطر نظامية”، مما يمنحها سلطة تفكيك كلا المؤسستين بطريقة قالت إنها “تحمي جميع المودعين بشكل كامل”.

وسيتم استخدام صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) لتغطية المودعين.

وإلى جانب هذه الخطوة، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه يقوم بإنشاء برنامج تمويل جديد للبنوك يهدف إلى حماية المؤسسات المتأثرة بعدم استقرار السوق.

وقال بيان مشترك للجهات الثلاثة إنه لن تكون هناك عمليات إنقاذ ولن تكون هناك تكاليف على دافعي الضرائب مرتبطة بأي من تلك الخطط الجديدة.

وأوضحت: “لن يتم حماية المساهمين وبعض الدائنين غير المضمونين وسيفقدون جميع استثماراتهم”.