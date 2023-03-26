السلطات الأمريكية تدرس دعم ميزانية «فيرست ريبابليك» بقروض طارئة

تدرس السلطات الأمريكية دعم ميزانية بنك فيرست ريبابليك بقروض طارئة، سعيا منها لمنح البنك مزيداً من الوقت لدعم ميزانيته العمومية، وفقاً لأشخاص على دراية بالوضع.

دعم ميزانية فيرست ريبابليك

لم يتخذ المسئولون قراراً بشأن الدعم الذي يمكنهم تقديمه إلى “فيرست ريبابليك، وما إن كانوا سيفعلون ذلك من الأساس، ويُعد التوسع في عرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد الخيارات العديدة محل التقييم في هذه المرحلة المبكرة. وما تزال الهيئات التنظيمية تسعى جاهدة للتعامل مع انهيار بنكين آخرين- “سيليكون فالي بنك” و”سيغنتشر” – اللذين يتطلبان مزيداً من الاهتمام الفوري.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة هذه المحادثات السرية، إنَّه حتى من دون هذه الخطوة؛ فإنَّ الهيئات التنظيمية ترى أنَّ “فيرست ريبابليك” مستقر بما يكفي للعمل دون أي تدخل فوري، إذ يحاول البنك ومستشاروه التوصل إلى صفقة لدعم ميزانيته العمومية .

وانخفض سهم “فيرست ريبابليك” بأكثر من 90% هذا الشهر وسط مخاوف من أن يقع البنك، ومقره سان فرانسيسكو، ضحية للقوى نفسها التي تسببت في انهيار ثلاثة بنوك أميركية في الآونة الأخيرة. وفي حين انهارت هذه البنوك عندما كبدها تهافت العملاء على سحب أموالهم خسائر في قيمة الأصول؛ ظل “فيرست ريبابليك” يعمل.

توفيق أوضاع البنوك

يواصل المسئولون الأميركيون مراقبة سلامة البنك وتقدمه في توفيق أوضاعه عن كثب لمعرفة أي تغير غير متوقَّع في الوضع.

قال الأشخاص المطلعون إنَّ المسؤولين خلصوا من وراء الكواليس إلى أنَّ ودائع البنك مستقرة، وليست عرضة لهذا النوع من التدافع المفاجئ والشديد الذي دفع الجهات التنظيمية إلى فرض حراسة على “سيليكون فالي بنك” في غضون أيام قليلة.

وبرغم أنَّ “فيرست ريبابليك” لديه مشاكل هيكلية في ميزانيته العمومية؛ فإنَّ بحوزته سيولة لتلبية احتياجات العملاء بينما يبحث عن حلول، على حد قول الأشخاص المطلعين. ويشمل ذلك 30 مليار دولار أودعتها أكبر البنوك في البلاد هذا الشهر.

امتنع ممثلو الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع و”فيرست ريبابليك” عن التعليق. ولم يصدر بعد تعليق عن وزارة الخزانة.

التعديل المحتمل لبرنامج الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي الذي أُعلن عنه في 13 مارس هو من بين الخيارات التي بحثتها السلطات في الأيام القليلة الماضية، وفقاً لأشخاص على دراية بالمداولات.

وسينطبق أي توسع في عروض السيولة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي على جميع البنوك المؤهلة، تماشياً مع قانون المصارف الذي ينص على أنَّ سبل العلاج يجب أن تكون واسعة النطاق، بدلاً من أن تهدف إلى مساعدة بنك بعينه. لكنَّ التغيير يمكن أن يتم بطريقة تضمن استفادة “فيرست ريبابليك”، بحسب الأشخاص.