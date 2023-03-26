السلطات الأمريكية تتلقى طلبين لشراء «سيليكون فالي بنك»

يتنافس كل من “فالي ناشونال بانكورب” و”فيرست سيتزنز بانكشيرز” على “سيليكون فالي بنك” بعد انهياره في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قدّم البنكان الإقليميان عروضاً منفصلة إلى مؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع للسيطرة على “سيليكون فالي بنك”، وذلك قبل الموعد النهائي لتلقي العروض الذي كان محدداً ليلة الجمعة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنَّ الأمر ليس معلناً.

عروض لشراء سيليكون فالي بنك

قالت المصادر إنَّ المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع التي استولت على المقرض وتسعى لبيعه منذ أسبوعين، من المتوقَّع أن تختار فائزاً في عملية البيع في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.

أضاف الأشخاص أنَّه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، ويمكن لمؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع أن تختار التمسك ببنك “سيليكون فالي” أو بيعه لطرف آخر.

رفض “فيرست سيتزنز” التعليق على “شائعات السوق أو المضاربة”. ولم يرد ممثلو “فالي ناشونال” ومؤسسة التأمين على الودائع فوراً على طلبات التعليق.

أصبح “سيليكون فالي” أكبر بنك مقرض أميركي يفشل منذ أكثر من عقد، حيث انهار في أقل من 48 ساعة بعد التخلي عن خطة لدعم رأس المال، وتكبد البنك خسارة فادحة في مبيعات أوراقه المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثار قلق المستثمرين والمودعين الذين بدأوا بسرعة في سحب أموالهم.

تبلغ القيمة السوقية لـ”فيرست سيتزنز بنكشيرز” الذي يقع مقره في رالي بولاية نورث كارولينا 8.4 مليار دولار، في حين بلغت قيمة “فالي ناشونال بنك”، ومقره نيوجيرسي، 4.7 مليار دولار بحسب إغلاقات يوم الجمعة.