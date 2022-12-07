السلطات الألمانية تلقي القبض على 25 شخصًا يشبه في تآمرهم للإطاحة بالحكومة

ألقت السلطات الألمانية القبض على 25 شخصًا في مداهمات عدة في أنحاء البلاد يشتبه في تآمرهم للإطاحة بالحكومة. وتقول تقارير ألمانية إن مجموعة من الشخصيات العسكرية السابقة اليمينية المتطرفة خططت لاقتحام مبنى البرلمان، الرايخستاغ، والاستيلاء على السلطة.

ويُزعم أن رجلا ألمانيا من أسرة نبيلة يوصف بـ “الأمير” ويُدعى هاينريش الثالث عشر، يبلغ من العمر 71 عامًا، كان له دور محوري في خططهم.

ووفقا للمدعين الفيدراليين، فإن هاينريش هو واحد من اثنين من زعماء العصابة المزعومين الذين اعتقلوا في حملة المداهمات التي شملت 11 ولاية ألمانية.

ويقال إن من بين المتآمرين أعضاء في حركة مواطني الرايخ المتطرفة، والتي طالما كانت محط أعين الشرطة الألمانية بسبب الهجمات العنيفة ونظريات المؤامرة العنصرية. ويرفض أنصار الحركة الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة.

ويٌعتقد أن مشتبه بهم آخرون من حركة كيو أي نون ممن يعتقدون أن بلادهم في أيدي “دولة عميقة”.

المتآمرون مستعدون للقتل من أجل غاياتهم

ويُزعم أن ما يقدر بنحو 50 رجلا وامرأة كانوا جزءا من مجموعة قيل إنها تآمرت للإطاحة بالجمهورية واستبدالها بدولة جديدة على غرار ألمانيا عام 1871، أي الإمبراطورية المسماة الرايخ الثاني.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي: “ليس لدينا اسم لهذه المجموعة حتى الآن”.

وقد شارك أكثر من ثلاثة آلاف ضابط في تنفيذ 130 مداهمة في معظم أنحاء البلاد وتم اعتقال شخصين في النمسا وإيطاليا أيضا. ومن المقرر أن يتم استجواب المعتقلين في وقت لاحق اليوم.

وغرد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، على موقع تويتر قائلا إن عملية كبيرة تجري حاليا لمكافحة الإرهاب، وإنه يُشتبه في تخطيطهم لهجوم مسلح على هيئات دستورية.

شارك أكثر من 3000 شرطي في حملة مداهمات شملت 130 عقارا في 11 ولاية ألمانية

تخطيط لانقلاب عنيف

وقال المدعي العام الفيدرالي الألماني إن الجماعة كانت تخطط لانقلاب عنيف منذ نوفمبر2021، وإن أعضاء من (مجلسها) المركزي عقدوا اجتماعات منتظمة منذ ذلك الحين.

وقال مكتب المدعي الفيدرالي إن “المتآمرين” وضعوا بالفعل خططا لحكم ألمانيا شملت تعيين إدارات في مجالات الصحة والعدل والشؤون الخارجية، وإنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا من خلال “الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة وهذا يشمل تنفيذ عمليات قتل”.

ويُعتقد أن المحققين حصلوا على معلومات عن هذه المجموعة عندما اكتشفوا مؤامرة لمحاولة خطف في أبريل الماضي تشمل عصابة أطلقت على نفسها اسم يونايتد باتريوتس.

كما يُعتقد أيضا أنهم جزء من “مواطني الرايخ” وأنهم خططوا لاختطاف وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، بينما حاولوا أيضا خلق “ظروف حرب أهلية” لإنهاء الديمقراطية في ألمانيا.

ويقال أيضا إن مجموعة المتآمرين الأخيرة تضمنت عضوة يمينية متطرفة سابقة من حزب البديل اليميني المتطرف في مجلس النواب الألماني، البوندستاغ، وكان يجري إعدادهل لتكون وزيرة للعدل في المجموعة، التي يتز عمها “الأمير هاينريش”.

وكانت النائبة بيرجيت مالساك وينكمان، التي كانت من بين 25 شخصا تم اعتقالهم اليوم، عادت إلى منصبها كقاضية العام الماضي، ورفضت المحكمة منذ ذلك الحين محاولات طردها.

كما عينت المجموعة محام بارز للتعامل مع الشؤون الخارجية للمجموعة التي يتز عمها “الأمير هاينريش”

السلطات الألمانية تكشف المؤامرة

وينحدر هاينريش الثالث عشر من عائلة ارستقراطية قديمة تُعرف باسم بيت رويس، والتي حكمت أجزاء من ولاية تورينغن الشرقية الحديثة حتى عام 1918. وقد أطلق على جميع أفراد الأسرة الذكور اسم هاينريش بالإضافة إلى رقم جوار الاسم.

ولا يزال الأحفاد يمتلكون عددا قليلا من القلاع ويقال إن هاينريش نفسه لديه نزل للصيد في باد لوبينشتاين في تورينغيا.

ولطالما نأى بقية أفراد الأسرة بأنفسهم عن هاينريش، الارستقراطي الصغير، حيث أخبر أحد المتحدثين إذاعة أم دي آر المحلية خلال الصيف بأن هاينريش رجل “مشوش ومضطرب في بعض الأحيان”، وأنه وقع في “مفاهيم خاطئة تغذيها نظريات المؤامرة”.

وبالإضافة إلى حكومة الظل، يُزعم أن المتآمرين كان لديهم خطط لإنشاء ذراع عسكرية مع أعضاء ناشطين وسابقين في الجيش يمثلون جزءا كبيرا من مؤامرة الانقلاب. كما يُزعم أن قيادة الذراع العسكرية أسُندت إلى زعيم عصابة آخر يُعرف باسم أن روديغر فون بي، وأن جنود نخبة سابقين من الوحدات الخاصة هم من بين أعضائه.

الهدف هو القضاء على الهيئات الديمقراطية

وقال المدعون إن هدف الذراع العسكرية هو القضاء على الهيئات الديمقراطية على المستوى المحلي.

ويُشتبه في أن روديغر فون بي حاول تجنيد ضباط شرطة في شمال ألمانيا ومراقبة ثكنات الجيش أيضا. وقال مسؤولون إنه تم تفتيش وفحص القواعد العسكرية في ولايات هيس وبادن فورتمبيرغ وبافاريا لاحتمال استخدامها بعد الإطاحة بالحكومة.

ومن بين من يخضعون للتحقيق عضو في قوات الكوماندوز الخاصة، فتشت الشرطة منزله وغرفته في قاعدة غراف زيبلين العسكرية في كالو، جنوب غرب شتوتغارت.

كما تم التعرف على مشتبه بها أُخرى هي فيتاليا بي، وهي امرأة روسية طُلب منها الاتصال بموسكو نيابة عن هاينريش. وقالت السفارة الروسية في برلين في بيان إنها “لا تحافظ على اتصالات مع ممثلي الجماعات الإرهابية وغيرها من الكيانات غير الشرعية”.

وتم ربط العديد من الهجمات العنيفة باليمين المتطرف في ألمانيا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2020، قتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما تسعة أشخاص من أصل أجنبي في بلدة هاناو الغربية، وسُجن أحد أعضاء حركة مواطني الرايخ لقتله شرطيا في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أن الحركة تضم ما يصل إلى 21000 عضو، ينتمي حوالى 5 في المئة منهم إلى اليمين المتطرف.