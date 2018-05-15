السلام القابضة تخطر البورصة بأسباب القفزة فى أرباح الربع الأول

رجب عزالدين قالت مجموعة السلام القابضة إن سببت زيادة أرباحها بنسبة 2561% خلال الفترة المنتهية 31 مارس 2018 تعود إلى ارتفاع حصتها فى نتائج أعمال الشركات الزميلة. وسجلت الشركة صافى ربح قدره 332.6 ألف دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31…

رجب عزالدين

قالت مجموعة السلام القابضة إن سببت زيادة أرباحها بنسبة 2561% خلال الفترة المنتهية 31 مارس 2018 تعود إلى ارتفاع حصتها فى نتائج أعمال الشركات الزميلة.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 332.6 ألف دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2018 مقارنة بنحو 12.5 ألف دينار خلال الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت حصة الشركة فى الشركات التابعة إلى 353 ألف دينار تقريبا خلال الفترة المذكورة مقابل خسائر قدرها 16 ألف دينار تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2017.

ويرجى تداول الدينار الكويتى بنحو 59 جنيه مصرى فى البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 77 ألف دينار كويتى خلال 2017 مقارنة بنحو 314 ألف دينار خلال 2016.