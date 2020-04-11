«السلامة البحرية» تمد العمل بالشهادات البحرية المنتهية 3 أشهر تحسبا لـ«كورونا»

شملت قرارات الهيئة أيضا إيقاف التعامل في إجراءات التجديد أو الإصدار الجديد لكل المحررات الرسمية الصادرة عن الهيئة لحين استئناف العمل في موعد ستحدده.

قرر اللواء حسين الجزيري، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية سريان العمل بجميع الشهادات والتراخيص وجوازات السفر والتسجيل والشطب والوثائق الخاصه بالتعامل مع الجمهو ر لمدة 3 أشهر جديدة بعد موعد انتهاء العمل بها.

وشملت قرارات الهيئة أيضا إيقاف التعامل في إجراءات التجديد أو الإصدار الجديد لكل المحررات الرسمية الصادرة عن الهيئة لحين استئناف العمل في موعد تحدده الهيئة لعملائها على موقعها الإلكتروني لاحقا.

وأكدت الهيئة أن تلك الاجراءات التى اتخذتها تأتي في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦٨ لسنة٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٤ مارس المنقضي بشان الإجراءات الاحترازية للدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قطاع النقل يخاطب المنظمة البحرية

وفى سياق متصل، طالب قطاع النقل البحري المصري التابع لوزارة النقل سكرتير عام المنظمة imo ، بنشر قرارات السلامة البحرية على الدول أعضاء المنظمة لضمان حرية انتقال البحارة مع اتخاذ إجراءات الأمان والمراقبة خلال المهلة الممنوحة لسريان العمل بالشهادات والجوازات البحرية التي انتهت صلاحيتها في إطار الإجرءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.