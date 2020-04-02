السلامة البحرية تمدد فترة تصريح سفر السفن إلى 72 ساعة تحسبا لـ«كورونا» (مستند)

أكد منشور السلامة البحرية إلى أنه تم التنسيق مع هيئات المواني لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتمكين السفر للسفن.

قررت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعليمات لمديري التفتيش البحري بالمواني المصرية إصدار تصريح السفر للسفن المغادرة لمدة 72 ساعة بدلا من 48، بهدف تيسيير الاجراءات المتعلقة بتمكين السفر على ممثلي ومندوبي شركات التوكيلات الملاحية ومنع التكدس وتقليل التعامل المباشر مع مندوبي الشركات

وأكد اللواء أمجد خاطر رئيس قطاع سلامة السفن بهيئة السلامة البحرية فى خطابه لمديري إدارات التفتيش البحري بالموانئ أن تمديد مدة سريان تصريح السفر للسفن يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التى تتخذها الحجر الصحي مع السفن المترددة على الموانئ والتى قد تتسبب فى تأخير سفر السفينة

وأكد منشور السلامة البحرية إلى أنه تم التنسيق مع هيئات المواني لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتمكين السفر للسفن.

وفى سياق متصل ، رحب ممثلي شركات الملاحة بقرار السلامة البحرية.

ووصف محمد خطاب مدير شركة ميرسك لاين القرار بالجيد الذي يسهل إجراءات الحصول على تصريح السفر ومده لثلاثة أيام لمراعاة ظروف تأخر سفر السفن فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها المجتمع البحري حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.