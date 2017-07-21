السلامة البحرية تطبق إجراءات التفتيش لسفن الحجيج

معتز محمودتسعى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتطبيق نفس الإجراءات المتبعة فى التفتيش على السفن والعبّارات العاملة فى نقل الركاب والمشارِكة فى موسم الحج الذى يبدأ بعد أيام قليلة؛ للتأكد من صلاحية الحالة الفنية لها.وتشمل هذه الإجراءات تشكيل "لجان مفاجئة" على غرار ما تم العام السابق للمرو

معتز محمود

تسعى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتطبيق نفس الإجراءات المتبعة فى التفتيش على السفن والعبّارات العاملة فى نقل الركاب والمشارِكة فى موسم الحج الذى يبدأ بعد أيام قليلة؛ للتأكد من صلاحية الحالة الفنية لها.





وتشمل هذه الإجراءات تشكيل “لجان مفاجئة” على غرار ما تم العام السابق للمرور على السفن والعبّارات العاملة فى نقل الركاب؛ للتأكد من صلاحية الحالة الفنية لها، ومراجعة منظومة إدارة السلامة بالشركات المشغّلة لتلك السفن والعبّارات، وفقًا لأحكام المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM Code)، حيث تكون لتلك اللجان المفاجئة سلطة توقيف السفينة أو العبارة، حال وجود ملاحظات؛ لضمان تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن البحريين؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ اشتراطات السلامة البحرية لموسم حج آمن وناجح.

فى سياق متصل دفعت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بلجنة للتفتيش بشكل مفاجئ، أمس، على اليخوت ولنشات النزهة بنطاق محافظة البحر الأحمر؛ بهدف تطبيق معايير السلامة البحرية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتطبيقًا لكل المعاهدات والبروتوكولات الدولية.

وبهدف إتمام اللجنة مهامّها دون أى معوقات تم التنسيق بين اللواء بحرى خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على بدء أعمال “لجنة مفاجئة” اعتبارًا من يوم 20/ 7/ 2017 بغرض القيام بالتفتيش على معدات مكافحة الحرائق والسلامة البحرية لليخوت البحرية ولنشات النزهة ولنشات الركوب وغيرها.

وتشكلت تلك اللجنة برئاسة اللواء بحرى أمجد خاطر، رئيس قطاع سلامة السفن وعضوية مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين من ذوى الخبرة فى مجال السلامة البحرية؛ للوقوف على الصلاحية الفنية لمعدات مكافحة الحرائق ومعدات السلامة البحرية لهذه الوحدات ومدى تطبيق اشتراطات السلامة البحرية.