«السلامة البحرية» تضع ضوابط جديدة لانتشال السفن

السيد فؤاد أصدرت هيئة السلامة البحرية قرارًا يتضمن تعليمات جديدة بشأن منح تراخيص انتشال وإزالة حطام السفن الغارقة داخل الموانئ المصرية، لأول مرة فى نشاط النقل البحرى المصرى، تطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للموانئ.كان المتبع قبل إصدار تلك التعليمات الجديدة أن يقوم كل ميناء على حده بطرح مزايدة

السيد فؤاد



أصدرت هيئة السلامة البحرية قرارًا يتضمن تعليمات جديدة بشأن منح تراخيص انتشال وإزالة حطام السفن الغارقة داخل الموانئ المصرية، لأول مرة فى نشاط النقل البحرى المصرى، تطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للموانئ.

كان المتبع قبل إصدار تلك التعليمات الجديدة أن يقوم كل ميناء على حده بطرح مزايدة بين الشركات المتخصصة فى هذا الشأن، وتقوم بتمكين الشركة التى ترسى عليها المزايدة بالسفينة الغارقة، أو الجانحة فى موقعها، ليتم هذا الأمر وفقا للتعليمات الجديدة لهيئة السلامة البحرية.

قررت الهيئة تشكيل لجنة من عناصر فنية وقانونية بالهيئة، لتلقى طلبات الترخيص والتى تتضمن انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الغارقة أو الشاحطة بالمياه الإقليمية المصرية، بغرض التخريد أو التعويم للإصلاح وإعادة التشغيل، أو تراخيص الانتشال بغرض التكسير للوحدات المصنوعة من الخشب الغارقة، أو الشاحطة بالمياه الإقليمية المصرية.

ألزمت التعليمات الجديدة صاحب الترخيص بتقديم طلب ترخيص بالانتشال أو التعويم على نموذج معد لذلك، موضحا به بيانات السفينة، أو الوحدة البحرية وصفة مقدم الطلب سواء كان مالكا لها أصلى، أو توكيل رسمى عن المالك، وإحداثات الموقع المتواجد به السفينة.

كما ألزمت مقدم الترخيص بتقديم تصوير فيديو فوتوغرافى للسفينة الغارقة، أو الشاحطة، ومرفق معه جميع إحداثات موقعها، على أن يكون التصوير من خلال القوات البحرية، أو أحد الجهات المعتمدة بالتنسيق مع القوات البحرية، وتقديم ما يفيد التعاقد مع إحدى الشركات ذوى الخبرة المرخص لها والمتخصصة فى مجال الانتشال، أو التخريد، أو التعويم، علاوة على تقديم إقرار من طالب الترخيص، أو صاحب الحق فيها، بالالتزام بالمدة الزمنية المحددة بالترخيص، للانتهاء من عملية الانتشال.

كما يتقدم صاحب الطلب بصورة رسمية من محضر الشرطة المحرر، بشأن الواقعة وقرار النيابة العامة الصادر بشأنها، علاوة على إقرار موثق من الشهر العقارى، يفيد بغرق أو شحط السفينة، ويتعهد فيه طالب الترخيص أنه يتحمل المسئولية القانونية، حال ثبوت عدم صحة الواقعة أو البيانات أو الأوراق أو المستندات المقدمة منه.

اشترطت موافقة عمليات القوات المسلحة على عملية الانتشال، أو التخريد، أو التعويم، وخطاب بنكى غير مشروط، صادر من أحد البنوك العاملة فى السوق المصرية، بقيمة %10، من مقابل خدمة التمكين من الانتشال أو التعويم لا يرد إلا بعد انتهاء الأعمال الصادر من أجلها الترخيص.

نصت المادة الرابعة من التعليمات الجديدة والتى تحمل مسمى “ تحديد الملكية للسفن والوحدات” أن يقدم صادب السفينة إذا كانت مصرية، شهادة تسجيلها للمالك، أو الملاك، وموضح بها الأنصبة مع الالتزام بتسليم شهادات التسجيل السابق إصدارها بشأنها، عقد بيع رسمى من المالك موثق بالشهر العقارى، محضر رسو مزاد موثق من جهة المزاد الرسمية، أو المحكمة المختصة، أصل شهادة شطب السفينة، أصل شهادة بعدم وجود حجز على السفينة.

أما بالنسبة للوحدات والسفن الأجنبية، فيتطلب الأمر شهادة تسجيل الوحدة للمالك أو الملاك، وموضح بها الأنصبة مع الالتزام بتسليم شهادات التسجيل السابق إصدارها بشأنها، عقد بيع رسمى، فاتورة بيع أصلية، محضر رسو المزاد، أصل شهادة شطب من السجلات من دولة العلم مترجمة ومعتمدة من جهة رسمية.

ذهبت التعليمات إلى أنه إذا كانت واقعة الشحط، أو الجنوح، أو الغرق، فى أماكن تؤثر على سلامة الملاحة البحرية، أو تعوقها، أو تشكل خطورة عليها داخل المياه الإقليمية، فيتم إصدار إنذارات أو منشورات ملاحية للسفن العالمية والمحلية، بمعرفة الهيئة المصرية للسلامة البحرية، على نفقة صاحب الترخيص.

أما مقابل الخدمة فحددته المادة السادسة والتى ذهبت إلى أن يؤدى المرخص له مقابل خدمة التمكين من الانتشال، أو التعويم بغرض التخريد بالنسبة للسفن رافعة العلم المصرى، تبدأ من حمولة 200 طن، لتدفع 2000 جنيه، وحتى 300 طن تدفع 5 آلاف جنيه، وحتى 500 طن تدفع 6 آلاف جنيه.

ومن 1000 – 2000 طن تدفع 20 ألف جنيه، وحتى 5 آلاف طن تدفع 60 ألف جنيه، حتى 10 آلاف طن تدفع 100 ألف جنيه، حتى 20 ألف طن تدفع 200 ألف جنيه، و30 ألف طن تدفع 250 ألف جنيه، وحتى 40 ألف طن تدفع 500 ألف وما فوق 50 ألف طن تدفع 600 ألف جنيه.

خصصت التعليمات %8 من تلك الرسوم للعاملين بالهيئة العامة للسلامة البحرية كحافز إثابة، و%2 للعاملين بديوان عام وزارة النقل وقطاع النقل البحرى مناصفة.

نصت التعليمات على أنه يصدر الترخيص بالانتشال أو التعويم لمدة عام، يبدأ من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز التجديد لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب مسبب من المرخص إليه موضحا أسباب عدم نهى الأعمال، وفى تلك الحالة يؤدى مقابل خدمة التمكين بواقع %50 من المقابل المحدد فى المادة السابقة.

حال تقديم طلب من إحدى حكومات الدول بانتشال أو تعويم سفينة / وحدة بحرية، يتم التعامل مع كل حالة، من حيث الضوابط وتحديد مقابل أداء الخدمة المؤداة.

كما يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان للوفاء بالتزامات المرخص إليه بانتشال أو التعويم، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة فى الرجوع عليه بأى مبالغ أو مصروفات أخرى إنفاقها فى سبيل الانتشال أو التعويم.