السلامة البحرية تستكمل كوادرها بندب 65 موظفًا من جهات عملهم

نظرًا لوقف التعيينات بالحكومة أمانى العزازى أعلنت هيئة السلامة البحرية عن حاجتها لعدد 65 موظفًا عن طريق الندب من الجهات الحكومية الأخرى، للعمل بالمركز الرئيسي للهيئة بالإسكندرية وفروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والبحر الأحمر ودمياط وشمال وجنوب سيناء.واشترطت الهيئة فى المتقدمين خض

نظرًا لوقف التعيينات بالحكومة

أمانى العزازى

أعلنت هيئة السلامة البحرية عن حاجتها لعدد 65 موظفًا عن طريق الندب من الجهات الحكومية الأخرى، للعمل بالمركز الرئيسي للهيئة بالإسكندرية وفروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والبحر الأحمر ودمياط وشمال وجنوب سيناء.





واشترطت الهيئة فى المتقدمين خضوعهم لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017،

فيما حددت موعد استقبال الطلبات من 8 أكتوبر الحالى وحتى 7 نوفمبر المقبل، وتشمل التخصصات المطلوبة لسد احتياجات الهيئة من العمالة المتخصصة “وظائف تمويل ومحاسبة وإدارة أعمال وهندسة ونظم معلومات وشئون قانونية”.

يأتى إعلان الهيئة عن شغل بعض الوظائف لديها بالندب كاتجاه عام برز مؤخرًا بعد توقف حركة تعيينات الخريجين بالجهاز الحكومى، فى الوقت الذى تعانى فيه شركات قطاع الأعمال نقص العمالة؛ نظرًا لتوقف حركة التعيينات بها وخروج أكثر العاملين بها من الكوادر المتخصصة، على المعاش.