السلاسل التجارية تبدأ تطبيق الحد الأقصى لأسعار الأرز بجميع فروعها

بدأت شركات السلاسل التجارية الأسبوع الحالي تطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع الحد الأقصى لسعر بيع الأرز، بواقع 15 جنيهًا للكيلو المعبأ، و12 للسايب.

كشف حذيفة قريشى، المدير الإقليمى لسلسلة «اللولو هايبر ماركت» الإماراتية، فى تصريحات لـ«المال» أنها بدأت بالفعل تطبيق الأسعار الجديدة والإلزامية من جانب الحكومة فى كل فروعها بالمحافظات.

بينما قال محمد منسى، مدير مشتريات بسلسلة لولو ماركت مصر، لـ«المال» إنها تعاقدت على كميات جديدة وتم طرحها بكل المنافذ والفروع على مستوى الجمهورية بداية من اليوم، بالأسعار المعلن عنها من جانب الحكومة، وفقًا لنوع الحبة والجودة.

وأشار «منسى» إلى أن اللولو ماركت لديها كميات ومعروض جيد من الأرز بمختلف أنواعه، وأقصى سعر للكيلو 15 جنيهًا، موضحًا أن السلسلة تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات وبأسعار معقولة تناسب كل الشرائح.

فيما علمت «المال» أن سلسلة كازيون ماركت أعلنت التزامها بقرارات تحديد سعر كيلو الأرز فى كل فروعها.

من جانبه، قال مصدر مسئول فى سلسلة نوك مارت ماركت، لـ«المال» إنها ملتزمة بالقرارات التى تصب فى صالح الاقتصاد المصرى والمواطن.

وأضاف المصدر أنه سيتم طرح كميات لمختلف الأنواع بحد أقصي 15 جنيهًا لكيلو الأرز المعبأ بكل فروعها، ومراقبة ذلك بشكل مستمر، موضحًا أن المعروض متوافر بشكل جيد.

من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن جميع التجار ملتزمون بتطبيق قرارات الحكومة بالأسعار المحددة.

وأضاف «شحاتة» لـ«المال» أن المعروض من الأرز يكفى الاستهلاك، ولا يوجد عجز، موضحًا أن الطلب مستقر حاليًا بالتزامن مع استمرار موسم الحصاد بالمحافظات.

وعلى صعيد قرار الهند بتقييد حجم صادراتها من الأرز، أكد «شحاتة» أن السوق المحلية لن تتأثر، موضحًا أن مصر تمتلك معروضًا كافيًا من «المحلى»، وأن الحكومة لم تستورد سوى 50 ألف طن «شعير» فقط من «نيودلهى» خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت الهند تقييد صادرات الأرز بعد فرض رسوم %20 لمواجهة زيادة الشحنات بشكل حاد فى الأشهر القليلة الماضية.