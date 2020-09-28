السلاسل التجارية المشاركة : «ما يغلاش عليك» جاءت في الوقت المناسب لمواجهة ركود السوق

قال ممثلو كبرى السلاسل التجارية فى مصر، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك»، أنها جاءت فى الوقت المناسب حيث jشهد السوق حالة من الركود، فى ظل تراجع القدرات الشرائية للمواطنين خاصة فى أعقاب أزمة «كورونا»، متعهدين بتعزيز مشاركتهم فى هذه المبادرة الوطنية التى تُسهم فى تحفيز الطلب على المنتج المحلى.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية دكتور محمد معيط مع ممثلى كبرى السلاسل التجارية فى مصر بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

مترو: بدأنا المبادرة بـ 6 فروع والآن أصبحوا 17

قال خالد فراج «فتح الله ماركت»: نشارك فى مبادرة «ما يغلاش عليك» بنصف عدد فروعنا الذى يتوفر فيه السلع المعمرة وغير المعمرة، لافتًا إلى أن الخصومات المقررة التى تصل إلى 20% بخلاف الدعم الإضافى المقدم من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية يُساعدان فى جذب المزيد من الموطنين ودفعهم إلى الشراء.

وأكد محمد صلاح «مترو»، أنهم بدأوا فى المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى بستة فروع فقط والآن يشاركون بـ 17 فرعًا ويتطلعون لتحقيق مبيعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الوزير عن تقديره لمن يبيعون بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى السوق المحلية، من خلال منافذ مبادرة «ما يغلاش عليك» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم فى تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة.

و قال سمير خاطر بسلاسل محلات «كارفور»: إن السوق المصرية واعدة، ونحن حريصون على دعم المستهلك؛ فسياستنا بشكل عام ترتكز على تقديم أسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية.

وأضاف خاطر :”حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إجراء حوار مفتوح معنا للإجابة على كل استفساراتنا والسعى الجاد لتذليل أى عقبات شجَّعنا على الانضمام للمبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك» بعروض أكثر تميزًا تجذب المواطنين وتُيسير عليهم”.

وأشار مصطفى رجب «سلسلة محلات أولاد رجب»، إلى أن الجميع : الصنَّاع والتجَّار والمستهلكون يستفيدون من هذه المبادرة الرئاسية بما تُوفره من خصومات كبيرة تُساعد فى تشجيع الطلب على المنتج المحلى، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة.

وأضاف عمر سعودى «سلسلة محلات سعودى»، أننا نشارك فى هذه المبادرة الرئاسية بكل ما لدينا من منتجات مصرية «غير غذائية» من خلال بعض الفروع، على النحو الذى يُسهم فى زيادة حجم المبيعات وكسر حالة الركود وتنشيط السوق.

وقال أحمد البستانى «هايبر 1»، وأحمد الفرجانى «ماركت الفرجانى»: إننا حريصون على الإسهام الفعَّال فى إنجاح المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى من خلال البيع بأسعار مخفضة تُسهم فى مساعدة المواطنين على توفير متطلباتهم بشكل ميسر.