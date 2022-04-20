تتنافس شركة السلاب للتجارة مع شركة مارفل للمراكز التجارية على شراء قطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى فى مدينة 6 أكتوبر.

وخلال شهر فبراير الماضي، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع قطعة الأرض فى مدينة 6 أكتوبر، وتقع بالفاصل السكنى السياحي، على مساحة 10600 متر مربع.

وطرحت «المجتمعات العمرانية» الأرض عبر موقعها الإلكترونى والتى أوضحت فيه تسجيل سعر المتر لتلك القطعة حوالى 12.655 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية لها حوالى 134.143 مليون.

واطلعت «المال» على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقيها عرضين فنيين من شركات عاملة فى السوق العقارية، وذلك خلال أول 15 يوما من فبراير الماضى بنظام المظاريف المغلقة.

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا من الشركات المتقدمة وهما شركة مارفل للمراكز التجارية، وشركة السلاب للتجارة والاستيراد للمهندس عبدالعزيز السلاب.

ومن المقرر الفتح المالى لها يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن الشركة الفائزة بالأرض.

جدير بالذكر أن “المجتمعات العمرانية” تطرح هذه الأراضى وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس 2019، بحيث يتم طرح الأراضى المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر .

وشركة السلاب هى مؤسسة مقرها فى مصر، وتم تأسيسها عام 1912، لتخلق قاعدة أساسية فى صناعة السيراميك والبورسلين داخل القاهرة، ونجحت فى تثبيت أقدامها داخل السوق المحلية لتصبح واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة السيراميك داخل مصر ومنطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا.

وتمتلك الشركة 8 فروع تتوزع فى 3 محافظات وهى الدقهلية والجيزة والقاهرة.

وكانت “المجتمعات العمرانية” طرحت حوالى 64 قطعة أرض خلال شهر فبراير الماضى للبيع فى 24 مدينة جديدة عبر آلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى التى تم طرحها فى الشهر السابق، عبر موقع الهيئة الإلكترونى، والتى توضح سيطرة الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية على طروحات الهيئة خلال الشهر ذاته.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر نحو 53.744 ألف فدان (مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية و ترفيهية)، وتبعد عن منطقة الأهرامات بحوالى 17 كم و عن وسط مدينة القاهرة بحوالى 32 كم .

ويصل عدد السكان بها حوالى 1.8 مليون نسمة، على أن يكون المستهدف يعادل 3 ملايين نسمة بحلول 2030.