اقتصاد وأسواق

السلاب: تطوير إدفينا وقها يدفع صادرات الصناعات الغذائية لمصر

ويؤكد ان ذلك يأتى فى إطار استهداف الوصول بالصادرات المصرية خلال 5 السنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار
ياسمين فواز 2:01 م, الأحد, 6 فبراير 22 2:01 م, الأحد, 6 فبراير 22

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قال النائب المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى بسرعة تطوير شركتى قها وإدفينا يأتى فى إطار تحديث القلاع الصناعية المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السلاب أن منتجات شركة قها وأدفينا كانت تغزو العالم، وسيتم تطويرها على أراضى تزيد مساحتها عن 300 ألف متر مربع بمدينة السادات بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه. وسجلت صادرات الصناعات الغذائية نموا بنسبة 19% لتصل إلى 4.1 مليار دولار خلال العام الماضى.

وقال السلاب إن اهتمام الدولة بتطوير القلاع الصناعية يأتى فى إطار استهداف الوصول بالصادرات المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار، مضيفا أن تطوير القطاع الصناعى يخلق فرص عمل حقيقية تعمل على خفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

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ويساهم القطاع الصناعى بنسبة نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى ويصب تطوير مصانع الأغذية فى دفع النمو الاقتصادى، حيث تمتلك فيها مصر مزايا كبيرة إذ تتوافر منتجات الأغذية والأيدى العاملة الرخيصة بما يعطيها قدرة على النفاذ للأسواق الأوروبية أو العربية أو دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وسيكون لتطوير شركتى قها وإدفينا بحسب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب توفير منتجات غذائية بجودة عالية فى السوق المحلى، الأمر الذى يصب فى التوسع فى تعميق المكون المحلى من خلال استخدام الفواكه مثل الفراولة والبرتقال فى صناعة العصائر بما يرفع من القيمة المضافة لهذه المنتجات، بشكل أكبر من تصديرها كمحاصيل زراعية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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