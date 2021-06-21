نقل وملاحة

السكك الحديدية: قطار بضائع حلوان اصطدم بـ2 مينى باص اعترضا مساره

قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسيه في المسافة بين التبين وحلوان
مدحت إسماعيل 8:52 م, الأثنين, 21 يونيو 21 8:52 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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أعلنت هيئة سكك حديد مصر انه في تمام الساعة 17.45 مساء اليوم اثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسيه في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به اى مزلقانات او اماكن معده للعبور او منطقه انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما ادى الى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث قطار حلوان، الذي نتج جراء اصطدام قطار بضائع بأتوبيس في حلوان.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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