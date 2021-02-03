السكك الحديدية: سائق السيارة النقل هو المخطئ في حادثة مزلقان فزارة

أكد رئيس الهيئة أن المزلقان الذي وقع به الحادث مطور وله حارة دخول وخروج وجزيرة وسطى وبه كل عوامل الأمان

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية ، إن سائق السيارة هو من أخطأ في حادث التصادم مع القطار بمزلقان “فزارة” المطور بين محطتي ديروط والقوصية بمحافظة أسيوط، مؤكدا أن المزلقان الذي وقع به الحادث مطور وله حارة دخول وخروج وجزيرة وسطى وبه كل عوامل الأمان، إلا أن أحد السلوكيات غير الطبيعية لقائدي السيارات تسبب في الحادث.

وقال رئيس هيئة السكك الحديدية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن سيارة النقل ومحمل عليها ونش، وسائقها سلك المسار العكسي للمزلقان واختلت حركة السيارة وانحشرت العجلة في مسار القطار .

وشرح رسلان الحادثة قائلا : “القطار جاي بسرعته ولما اصطدم بالسيارة وحصل دوران لغراب الونش فاخترقت كابينة جرار القطار وتسبب في وفاة مساعد القطار واثنين من عمال الهندسة” .

وأوضح رسلان أن حارس المزلقان حاول منع سيارة النقل من المرور لكنه لم يستطع بسبب سرعة القطار، مشيراً إلى أن 8 قطارات ذهاب واياب على الخط ، تعطلت بسبب الحادث إلا أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها على الخطوط بعد سحب الجرار والسيارة النقل، ولم تحدث أي إصابات بين ركاب القطار .